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Общество

Уголовное дело в отношении поэта Темирлана Ормукова прекратили

Уголовное дело в отношении слепого поэта Темирлана Ормукова прекратили. Об этом он сообщил 24.kg.

По его словам, депутат Дастан Бекешев забрал заявление и отказался от обвинений.

«Я обжалую решение в Бишкекском городском суде. Решение Октябрьского райсуда считаю неправильным. Получается, я остался привлеченным к уголовной ответственности. Суд должен вынести постановление о прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления. Своим решением судья пытается выгородить коллег — судей Октябрьского районного, Бишкекского городского и Верховного судов, которые необоснованно вынесли мне меру пресечения», — сказал Темирлан Ормуков.

В начале февраля 2017 года в отношении Темирлана Ормукова, известного критическими высказываниями в адрес политиков, включая Алмазбека Атамбаева, возбудили уголовное дело за клевету.

С заявлением в милицию обратился и депутат парламента Дастан Бекешев, которого поэт обвинил в получении крупной суммы от торгующих праворульными автомобилями предпринимателей за якобы поддержку их интересов в парламенте. 
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