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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в Кыргызстане: число умерших растет. Как хоронить правильно

На сегодня в Кыргызстане 92 человека умерли от коронавируса, 192 — от пневмонии.

Духовное управление мусульман Кыргызстана по рекомендации Минздрава еще в марте разработало фатву по захоронению умерших от нового страшного вируса. Но судя по видео и фото, распространяемым в социальных сетях, не все и не всегда соблюдают необходимые правила.

Несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране, на похоронные церемонии по-прежнему собирается множество людей. Иногда сами чиновники и депутаты игнорируют требования и обычные меры предосторожности. Например, на похоронах бывшего спикера Жогорку Кенеша Мукара Чолпонбаева, у которого был выявлен коронавирус, присутствовали многие представители власти и политики.

24.kg просит кыргызстанцев запомнить, как правильно пережить нелегкое время, если в дом пришла беда.

1
 Сколько людей могут присутствовать на похоронах?

— На похоронах запрещается собирать множества людей. Должны быть только близкие умершего. Держите дистанцию друг от друга не менее 1,5 метра.

Кроме этого, все присутствующие должны соблюдать правила личной гигиены (носить маски и как можно чаще мыть руки, не трогать лицо, волосы, уши), проводить дезинфекцию при захоронении.

2
Как проводить обряд омывания тела умершего?

— Омывание тела умершего от коронавируса не предусмотрено. Вместо омывания можно (нужно) полить на тело водой на расстоянии. Например, из ведра или шланга. Саван смачивайте в растворе хлорки.

Если медики после смерти больного от коронавирусной инфекции омыли и завернули его тело в защитные материалы от вируса, то нет необходимости омывать и заворачивать тело в саван.

3
Можно ли прочитать погребальную молитву сразу нескольким умершим?

— Не тяните с погребальной молитвой, читайте не более 5-7 минут. Если приходится проводить в последний путь несколько усопших, то разрешается читать молитву им вместе.

Можно также сразу читать погребальную молитву прямо на кладбище, если тело с омовением и в саване привезли из больницы на место захоронения.

Таямум (ритуальное очищение, которое подразумевает доведение пыльной земли до лица и рук. — Прим. 24.kg) необходимо совершать в специальных защитных костюмах после консультаций со специалистами.

4
 А можно ли хоронить усопшего в специальных пакетах?

— Если возникает опасность при захоронении умершего по исламским обычаям, то допускается погребение в специальных пакетах или в гробах.

ДУМК напоминает, что в исламе не допускается кремация, обливание кислотой или другими химическими средствами.

5
Кому запрещается участвовать в погребальной молитве?

— По рекомендации Минздрава, пожилым людям, людям со слабым здоровьем (мужчинам и женщинам) и детям нельзя посещать места массового скопления людей, в том числе похороны умершего от коронавирусной инфекции.

Кроме того, в эти дни запрещается проводить поминки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158405/
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