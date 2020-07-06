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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

От двусторонней пневмонии скончалась супруга Алмамбета Шыкмаматова

От двусторонней пневмонии скончалась супруга экс-депутата Алмамбета Шыкмаматова Жанара Турдакунова. Об этом 24.kg сообщили близкие семьи. 

Уточняется, что женщина пять дней пролежала в реанимации в Национальном госпитале. 

Ранее сообщалось, что в больницах Бишкека не хватает мест. Из-за этого люди не могут вовремя получить необходимую помощь. Многочисленные отделения, которые сейчас открывают бизнесмены в своих отелях, на профессиональную и качественную врачебную помощь не рассчитаны — там просто нет или не хватает медиков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158400/
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