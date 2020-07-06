В больницах Бишкека нет свободных мест. Что делать людям, никто не знает

В больницах Бишкека нет мест. Об этом заявила советник мэра столицы Гуля Алмамбетова. В Центре экстренной медицины ее данные подтверждают — стационары переполнены, больных там не принимают.

Дневные стационары, развернутые в четырех районах города, на тяжелобольных не рассчитаны — здесь можно получить капельницу, укол, проконсультироваться с медиками.

простите, друзья, мест в больницах нет. простите, что не могу помочь, простите — Гуля Алмамбетова (@GulyaAlmambet) July 5, 2020

Что делать людям, которые испытывают проблемы со здоровьем, имеют явные признаки коронавирусной инфекции или пневмонии, задыхаются и не могут получить помощь, ни в мэрии, ни в Минздраве, ни в республиканском штабе не поясняют.

Многочисленные отделения, которые сейчас открывают бизнесмены в своих отелях, на профессиональную и качественную врачебную помощь не рассчитаны — там просто нет или не хватает медиков.