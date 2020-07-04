Дневные стационары Бишкека начали принимать первых пациентов

Дневные стационары Бишкека уже начали принимать первых пациентов. Об этом 24.kg сообщили читатели.
По их данным, первый пациент поступил в стационар во Дворце спорта. Сейчас ему уже оказывают помощь медики.
Фото 24.kg. В дневные стационары Бишкека стали поступать первые пациенты
Вторую девушку принесли прямо на руках в дневной стационар в физкультурно-оздоровительном комплексе «Газпром». Сейчас девушке также оказывают помощь медики.
Еще одну девушку привезли в физкультурно-оздоровительный комплекс имени Раатбека Санатбаева. Ее также осматривают медики, после этого будет назначено лечение.
Фото 24.kg. В дневные стационары Бишкека стали поступать первые пациенты
Дневные стационары для больных со средней и легкой формой ОРВИ и пневмонией в Бишкеке развернули сегодня. Здесь будут не только лечить пневмонию, но и ставить капельницы. Каждый центр вмещает как минимум 200 коек. Центры смогут
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