Дневные стационары Бишкека начали принимать первых пациентов

Дневные стационары Бишкека уже начали принимать первых пациентов. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их данным, первый пациент поступил в стационар во Дворце спорта. Сейчас ему уже оказывают помощь медики.

Фото 24.kg. В дневные стационары Бишкека стали поступать первые пациенты

Вторую девушку принесли прямо на руках в дневной стационар в физкультурно-оздоровительном комплексе «Газпром». Сейчас девушке также оказывают помощь медики.

Еще одну девушку привезли в физкультурно-оздоровительный комплекс имени Раатбека Санатбаева. Ее также осматривают медики, после этого будет назначено лечение.

Фото 24.kg. В дневные стационары Бишкека стали поступать первые пациенты