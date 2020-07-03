В Кыргызстане военные не получили компенсаций. В Генштабе объяснили почему

Военнослужащие Вооруженных сил Кыргызстана не получили надбавок за время работы в режиме ЧП. Об этом они сообщили 24.kg.

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По их словам, военным Погранслужбы, Нацгвардии, Госкомитета по делам обороны, Генерального штаба, Сухопутных войск и Сил воздушной обороны должны были выплатить надбавки в тройном размере. Однако обещанных денег они еще не получили.

«Нам сказали, что составляется список тех, кто работал во время режима ЧП. Всех записали, но тройной оклад еще не выплатили. Единый выплатной центр из военного лицея переехал в другое место. Соответственно, когда нам выплатят положенные деньги, неизвестно», — сообщили редакции.

В пресс-службе Генерального штаба 24.kg пояснили, что приказ о выплатах надбавок за время ЧП уже подписан руководством. В ведомстве обещают начать перечислять деньги на счета военнослужащих со следующей недели.

«Ранее был составлен список военнослужащих, которые несли службу во время режима ЧП. Деньги начнут переводить в начале следующей недели», — заверили в ведомстве.

Напомним, ранее надбавки за время работы в режиме ЧП не получили милиционеры Службы охраны МВД.