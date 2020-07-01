Служба охраны МВД так и не получила надбавок за время работы в режиме ЧП

Сотрудники службы охраны МВД (бывшего Главного управления государственной специализированной службы охраны) до сих пор не получили надбавок. Об этом они сообщили 24.kg.

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По словам работников, минимальный оклад в ведомстве составляет около 13 тысяч сомов. За время работы в режиме ЧП милиционеры должны получить почти 30 тысяч сомов.

«Во время режима ЧП в Бишкеке мы патрулировали город так же, как и другие милиционеры. Сотрудники службы охраны наряду с другими стояли на блокпостах. Однако обещанных надбавок мы не получили. Нам объясняют это тем, что СО — хозрасчетная организация и деньги должны выплачиваться из бюджета ведомства. Однако и в ведомстве нет денег на выплату компенсаций», — пожаловались сотрудники службы охраны.

Отметим, что редакция обратилась за комментарием в пресс-службу МВД. Однако в ведомстве до сих пор не ответили на вопросы.