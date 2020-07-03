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Общество
Сюжеты: Дело Алмазбека Атамбаева, Новый коронавирус

Алмазбек Атамбаев получает необходимое лечение. Состояние удовлетворительное

Бывший президент Алмазбек Атамбаев получает необходимое лечение в спецбольнице. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Об этом 24.kg сообщил адвокат Сергей Слесарев.

По его словам, он навещал подзащитного в среду. «Алмазбек Атамбаев выглядит бодро. Рассказал мне о курсе лечения. Ухудшения состояния нет. К аппарату ИВЛ не подключен. Когда его выпишут, пока неизвестно, ПЦР-анализ на коронавирус у него отрицательный», — отметил Сергей Слесарев.

Юрист не подтвердил, но и не опроверг слухи, что Алмазбека Атамбаева могут спецбортом вывезти с российской авиабазы «Кант» на лечение в Москву. «По крайней мере мне про это ничего неизвестно. Если бы это делалось, то, наверное, официально. Но меня не уведомляли, что готовится подобное. Хотя, знаете, все может быть. Если будет принято решение, что диагностировать и лечить бывшего президента должен кто-то другой и в другом месте, то, вполне возможно, и переведут», — сказал Сергей Слесарев.

Напомним, 30 июня  у Алмазбека Атамбаева выявили двустороннюю пневмонию. В ГКНБ отмечают, что за последнюю неделю Атамбаев несколько раз встречался с адвокатами и родными, которые передавали бумаги и предметы наручно.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158204/
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