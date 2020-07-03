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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке на базе одной из гостиниц откроют госпиталь для больных пневмонией

В Бишкеке на базе одной из гостиниц откроют госпиталь для больных пневмонией. Об этом 24.kg рассказал нардеп Мирлан Жеенчороев.

По его словам, отель на 40 номеров снял экс-лидер партии «Республика», ныне бизнесмен Омурбек Бабанов. «Он будет выплачивать зарплату пяти врачам и 15 медсестрам. Им также предоставят трехразовое питание. Это временное отделение каждый день будут дезинфицировать», — рассказал Мирлан Жеенчороев.

Он добавил, что накануне прибыли на осмотр помещения вице-премьер-министр Акрам Мадумаров, министр здравоохранения Сабыржан Абдикаримов, представители МЧС и вице-мэр Бишкека Татьяна Кузнецова. Идею они одобрили. В гостинице разместят пациентов со средней и легкой формой заболевания.

По официальным данным, сейчас насчитывается 1 тысяча 247 больных пневмонией.  Это только госпитализированные.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158135/
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