В Бишкеке на базе одной из гостиниц откроют госпиталь для больных пневмонией. Об этом 24.kg рассказал нардеп Мирлан Жеенчороев.

По его словам, отель на 40 номеров снял экс-лидер партии «Республика», ныне бизнесмен Омурбек Бабанов. «Он будет выплачивать зарплату пяти врачам и 15 медсестрам. Им также предоставят трехразовое питание. Это временное отделение каждый день будут дезинфицировать», — рассказал Мирлан Жеенчороев.

Он добавил, что накануне прибыли на осмотр помещения вице-премьер-министр Акрам Мадумаров, министр здравоохранения Сабыржан Абдикаримов, представители МЧС и вице-мэр Бишкека Татьяна Кузнецова. Идею они одобрили. В гостинице разместят пациентов со средней и легкой формой заболевания.

По официальным данным, сейчас насчитывается 1 тысяча 247 больных пневмонией. Это только госпитализированные.