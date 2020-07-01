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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в Кыргызстане. Объявлен набор медсестер и санитарок без образования

Ассоциация медицинских сестер Кыргызстана организовывает набор специалистов сестринского дела для работы с пациентами, болеющими COVID-19 и пневмонией.

В организации также отмечают, что откликнуться могут и граждане, не имеющие образования в сфере медицины. Они набираются в качестве санитарок.

В обращении указывается, что, соглашаясь на работу, добровольцы будут работать 14 суток, после чего еще 14 дней проведут в изоляции.

Ранее с призывом о добровольной мобилизации к гражданам, имеющим высшее и среднее специальное медицинское образование, выступили врачи.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157974/
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