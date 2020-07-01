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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Врачи призывают граждан к добровольной мобилизации для борьбы с коронавирусом

«Мы, медицинские работники Кыргызской Республики, призываем всех граждан, имеющих высшее и среднее специальное медицинское образование, к добровольной мобилизации для оказания помощи зараженным COVID-19 и организации в этих целях республиканского движения волонтеров-медиков», — говорится в обращении, которое опубликовала эксперт по доказательной медицине Бермет Барыктабасова.

Медики просят республиканский штаб оказать содействие движению волонтеров-медиков.

Кроме того, власти просят провести переговоры с международным медицинским сообществом для привлечения врачей, имеющих опыт оказания помощи пациентам с СOVID-19, в реанимации и инфекционных отделениях в помощь медперсоналу, работающему в очагах Кыргызстана. В республике также есть необходимость и в краткосрочном онлайн-обучении, непрерывном взаимодействии, кураторстве и обмене опытом по вопросам лечения СOVID-19.

«Призываем Министерство здравоохранения для борьбы с СOVID-19 претворять в жизнь политику межведомственного и внутриведомственного взаимодействия, грамотной координации, согласованности и преемственности между уровнями здравоохранения в пользу наилучших интересов пациентов, человеко-ориентированные подходы в управлении и организации медицинской помощи, политику применения научно обоснованных вмешательств и рационального и затрато-эффективного расходования ресурсов здравоохранения, выделенных на борьбу с коронавирусом», — говорится в сообщении.

Кроме того, врачи просят поддержать медицинских работников страны — главный ресурс системы здравоохранения, обеспечив бесперебойное снабжение медперсонала средствами индивидуальной защиты, медикаментами и оборудованием в реализацию рекомендаций клинических руководств и протоколов по лечению СOVID-19, онлайн-обучение и другие обязательства в рамках действующего трудового и административного законодательства КР.

Все политические партии призывают отказаться от затрат на предвыборную агитацию.

Их просят направить финансы на помощь в приобретении защитных средств для добровольных дружин медиков и необходимых медицинских препаратов и оборудования для лечения малообеспеченных граждан, зараженных COVID-19.

Общественные организации республики призывают объединить усилия в подготовке штаба волонтерского движения немедицинского назначения для координации работы волонтеров —добровольцев.

«Призываем граждан, имеющих автотранспортные средства, оказывать помощь в обеспечении медиков и добровольцев — волонтеров транспортом для передвижения. Призываем всех граждан нашей республики к сознательному самоограничению в передвижении, проведении коллективных и семейных мероприятий, а также к строгому соблюдению санитарно-эпидемиологических правил», — обращаются медработники.

Призываем всех граждан проявить ответственное отношение к своему здоровью и солидарность, оказывая помощь своим соседям, знакомым, родственникам и другим лицам.

Медики Кыргызстана 

«Особенно эта поддержка нужна старшему поколению и уязвимым к заражению опасной инфекцией людям. Призываем население избегать неизвестного лечения непроверенными препаратами в домашних условиях во избежание массивных побочных эффектов и выполнять врачебные назначения строго по протоколам лечения СOVID-19, утвержденным Минздравом. И тогда мы, медицинские работники, в эти тяжелые для всех времена сделаем все возможное, чтобы сберечь здоровье и жизни населения нашей страны», — говорится в обращении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157952/
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