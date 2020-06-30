На участке улицы Толстого ограничено движение. Возобновлен ремонт

На отрезке улицы Толстого от улицы 7 Апреля до улицы Достоевского временно ограничено автомобильное движение. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, на участке возобновились ремонтные работы. Завершить их планируют до конца лета.

После этого по улице Толстого можно будет проехать насквозь через весь город, от самой восточной его улицы — Ауэзова до западной — Алыкулова.

«Общая протяженность дороги превысит 15 километров», — отметили в мэрии.

В муниципалитете напомнили, что строительство улицы Толстого между улицами Садыгалиева и Алыкулова, а также между улицами 7 Апреля и Ауэзова проводилось в рамках реализации первой фазы проекта развития улично-дорожной сети на средства китайского гранта.

«Участок Толстого между 7 Апреля и Достоевского — единственный, где дорога еще не построена.

Его протяженность — чуть больше километра. Промедление возникло из-за масштабной реконструкции магистральной теплосети ОАО «Бишкектеплосети», которая велась как раз на этом месте и была завершена только поздней осенью прошлого года», — добавили в мэрии.