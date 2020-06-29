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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Скандал с реанимобилями. Забракованные автомобили все-таки вышли на линии

Центр экстренной медицинской помощи пополнился 15 машинами. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков.

Он отметил, что в связи со складывающейся эпидемиологической ситуацией наблюдается острая нехватка мобильных бригад. «В Сети много сообщений о том, что бригада скорой помощи приехала поздно или же вовсе не приехала. Чтобы покрыть потребности скорой помощи, принято решение увеличить количество автомобилей Центра экстренной медицинской помощи. Пятнадцать автомашин, выходящих на линию, с 2018 года не использовались из-за возбуждения уголовного дела в отношении должностных лиц Министерства здравоохранения в связи с проблемами с документацией», — сказал чиновник.

Учитывая острую нехватку в реанимационных машинах, решено выпустить их на линию. Этот вопрос согласован с представителями правоохранительных органов. Следствие по этому делу будет продолжаться параллельно.

Алмазбек Баатырбеков

В пресс-службе кабмина добавили, что, по информации Минздрава, автомобили прошли технический осмотр и признаны годными для использования. «Реанимационные машины с полной комплектацией — с аппаратами искусственной вентиляции легких и другим оборудованием, что позволяет на месте начать оказание медицинской помощи», — заметили в правительстве.

«Государственный комитет по делам обороны предоставил еще пять автомобилей для мобильных бригад. В итоге с сегодняшнего дня на линию служб 118 и 103 дополнительно вышло 20 бригад экстренной помощи. Медицинский персонал уже сформирован. Надеемся, что это поможет разрешить ситуацию», — заключил Алмазбек Баатырбеков.

Напомним, что Германия выделила Кыргызстану грант в 1,18 миллиона евро на покупку 15 машин скорой помощи и оборудования для них. Контракт на поставку заключили в марте 2017-го. Поставить автомобили должны были до 22 июня, а ввести в эксплуатацию — до 22 июля. Их растаможили лишь в декабре, однако за полтора года ни одну карету скорой помощи не ввели в эксплуатацию.

Созданная комиссия выявила при осмотре машин ряд несоответствий в технических параметрах. Международные эксперты сделали заключение, что 8 из 15 автомобилей можно принять после устранения недостатков. Но позднее решили, что ни одну машину нельзя принять в эксплуатацию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157724/
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