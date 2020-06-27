Пропаганда преступления. Юмористы сняли рекламу службы такси о похищении девушки

Юморист и шоумен Эмиль Токтошев опубликовал на своей странице в Instagram рекламный ролик о службе такси.

На видео несколько парней похищают девушку для вступления в брак (ала качуу). Они хватают ее и заталкивают в машину. Она пытается вырваться, кричит, просит отпустить ее.

Однако автомобиль, на котором приехали похитители, не заводится. Тогда девушка предлагает вызвать такси.

Ролик уже набрал более 90 тысяч просмотров. Большинство пользователей нашли его забавным.

Отметим, что по закону похищение человека — это преступление. Статья 170 Уголовного кодекса КР предусматривает наказание от пяти лет до семи лет и шести месяцев лишения свободы.

Это не первый случай за последнее время, когда в рекламе пытаются шутить об этом уголовно наказуемом деянии. Недавно критике подвергся видеоролик Kozu Grill, где также пропагандируются похищение девушки и принуждение ее к вступлению в брак, несмотря на ее сопротивление. Позже авторы видео удалили.