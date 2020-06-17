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Общество

Kozu Grill снял рекламный ролик, в котором пропагандирует кражу невест

В новом ролике Kozu Grill пропагандируется кража невест. Ролик опубликован на Instagram-странице актера Азамата Исмаилова и компании.

В сюжете рекламного ролика молодой парень крадет девушку, с которой только познакомился. Его отец выступает против, говоря, что он со своей женой женился по любви. Потом успокаивает сына, что как-нибудь уговорит будущих сватов. 

Отец девушки сначала намеревается забрать свою дочь, но, попробовав козу гриль, передумывает, несмотря на сопротивление дочери.

«Угощая мясом ягненка, можно решить многие проблемы», — резюмирует актер Азамат Исмаилов, который сыграл в ролике одну из ролей.

Создатели этого видео написали сюжет ролика, игнорируя мнение самой девушки, которая стала жертвой ала качуу.

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Ушундай видеолор жактыбы? Козу грилдин этин жеп олтуруп коп маселени чечсе болот экен 0770 93 77 77 Ушул номерге чалып заказ берсениздер болот @ulan_omuraliefff #кыргызстан #бишкек #чуй #нарын #ыссыккол #ош #баткен #жалалабат #талас #юмор #тамаша #вайн #телефонврассрочку #азаматисмаилов #маанай #настроение #сонун #шума #азамат #шутки #вайн #кино #кыргызкино #комедия #перекупщик #гив #цветыбишкек#гулдорбишкек #спортбишкек #машины #карантин

Публикация от Азамат Исмаилов (@azamat_ismailov_cheber)

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156386/
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