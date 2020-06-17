Kozu Grill снял рекламный ролик, в котором пропагандирует кражу невест

В новом ролике Kozu Grill пропагандируется кража невест. Ролик опубликован на Instagram-странице актера Азамата Исмаилова и компании.

В сюжете рекламного ролика молодой парень крадет девушку, с которой только познакомился. Его отец выступает против, говоря, что он со своей женой женился по любви. Потом успокаивает сына, что как-нибудь уговорит будущих сватов.

Отец девушки сначала намеревается забрать свою дочь, но, попробовав козу гриль, передумывает, несмотря на сопротивление дочери.

«Угощая мясом ягненка, можно решить многие проблемы», — резюмирует актер Азамат Исмаилов, который сыграл в ролике одну из ролей.

Создатели этого видео написали сюжет ролика, игнорируя мнение самой девушки, которая стала жертвой ала качуу.