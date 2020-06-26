Республиканский штаб рекомендует воздержаться от проведения выборов в горкенеши

Глава республиканского штаба, первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков считает, что ввиду сложившейся сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом лучше воздержаться от любого рода массовых мероприятий, в число которых входят и выборы. Об этом он заявил 24.kg.

По словам чиновника, решение о назначении кампании остается за президентом и, если выборы в Жогорку Кенеш будут объявлены, то со своей стороны штаб разработает алгоритм действий, как обезопасить избирателей, кандидатов от партий, членов УИК и ТИК от массового заражения COVID-19.

«Пока мы можем рекомендовать провести сейчас выборы в айыльные кенеши, но с соблюдением всех санитарных норм. Что касается избрания депутатов в кенеши в пяти городах, то лучше опять же пока воздержаться. Там, как и в целом по республике, неблагоприятная обстановка с коронавирусной инфекцией», — отметил Алмазбек Баатырбеков.

Напомним, что выборы должны будут пройти в Оше, Караколе, Балыкчи, Майлуу-Суу, Токмаке и 25 айыльных кенешах. Для участия в избирательной кампании подали заявки 22 политические партии.