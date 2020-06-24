Обвиняемый по делу экс-мэров контактировал с больным COVID-19. Он пришел в суд

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов обвиняемых по делу экс-мэров столицы. Председательствует на процессе Адис Момуналиев.

Сегодня утром перед процессом стало известно, что у одного из обвиняемых Кубата Шаршекеева есть жалобы на здоровье, но его впустили в зал.

Он объяснил журналистам, что у его соседа по лестничной площадке в пятницу вышел положительный анализ на коронавирус.

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«У нас тоже взяли тест, он отрицательный. Перед входом измеряли температуру, сказали, что нормальная. Когда во время обеденного перерыва пошел домой, она была 37,2. Вчера почувствовал недомогание, ночью температура была 38. Слабость, першение в горле, кашель. Адвокат сказал вчера суду о моем самочувствии, но мне сказали прийти», — отметил Кубат Шаршекеев.

В пресс-службе городского суда сообщили, что в течение дня на входе у всех приходящих проверяли температуру и ни у кого она не была выше нормы.