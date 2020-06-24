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Общество
Сюжеты: Дело «Дастана», Дело Кубанычбека Кулматова

Суд над экс-мэрами. У одного из обвиняемых температура, но процесс продолжается

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов обвиняемых по делу экс-мэров столицы. Председательствует на процессе Адис Момуналиев.

В суде прения продолжила сторона обвинения.

До начала процесса стало известно, что у одного из обвиняемых — Кубата Шаршекеева, который, по мнению следствия, является учредителем компании-подрядчика строительства школы в «Калыс-Ордо», температура.

Секретарь суда отсадила его на отдельный ряд, напомнила всем о необходимости находиться в масках, после чего заседание продолжилось.

Напомним, что Ленинский районный суд Бишкека приговорил Албека Ибраимова к 15 годам лишения свободы, другого бывшего главу города Кубанычбека Кулматова — к штрафу в 5 миллионов сомов. Остальные обвиняемые также оштрафованы.

В одно уголовное дело объединили несколько эпизодов: строительство школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» на средства китайского гранта, продажу пансионата «Солнечный берег» и специзделий ТНК «Дастан», а также предоставление муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157193/
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