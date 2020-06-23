У меня температура, что делать? Часто задаваемые вопросы о коронавирусе

Число зараженных коронавирусом в Кыргызстане растет. 22 июня в стране зарегистрировали новый антирекорд — за сутки выявлено 205 подтвержденных случаев COVID-19. Вместе с тем наступил сезон кишечных инфекций, отравлений и простуды. При всех этих заболеваниях симптомы схожие: повышается температура, болит голова, знобит.

Поэтому вопросов у кыргызстанцев возникает много и самый главный из них: а вдруг я заразился коронавирусом? Но дозвониться до медиков, в кол-центры трудно. Все горячие линии перегружены.

Оставайтесь на линии

Можно попробовать позвонить на горячую линию 118. Операторы консультируют по симптомам и дальнейшим действиям. Ежедневно туда звонят до 300-400 человек, один разговор занимает 15-20 минут. На многомиллионное население страны в кол-центре до вчерашнего дня работали всего четыре(!) человека. Дозвониться практически невозможно.

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Как отмечают сами специалисты, люди зачастую звонят не по теме и отнимают много времени. Около 60 процентов звонков бытового характера и не касаются симптоматики.

Теперь штат операторов расширили, на звонки будут отвечать 24 человека. Но вряд ли это решит проблему.

В Республиканском штабе по борьбе с коронавирусом нашли альтернативу и посоветовали кыргызстанцам по всем возникающим вопросам звонить на номер 112. Как известно, этот номер предназначен для использования в экстренных ситуациях и для получения консультаций по вопросам безопасности и способам защиты от чрезвычайных ситуаций.

Поднялась температура — это коронавирус?

Глава PR-службы одной из сотовых компаний Марина Ким, которая инфицирована коронавирусом, рассказывает, что высокая температура — это не показатель COVID-19. По ее словам, нередки случаи, когда у людей болит голова, поднимается температура и пропадает обоняние. Такие симптомы наблюдаются до того момента, пока не получен результат теста на коронавирус. Когда он выходит отрицательным — симптомы пропадают. Иными словами, сегодняшняя ситуация негативно влияет на подсознание, а оно заставляет вас думать, что вы заражены.

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Еще одна причина — посидел возле кондиционера. Лор-врач Владимир Пак говорит, что часто из-за кондиционеров возникают простудные заболевания. Резкий переход из одного температурного режима в другой, например из жары в холод, является для человеческого организма стрессовой ситуацией. Если человек никогда не занимался закаливанием, например контрастным обливанием, то резкие перепады температур приведут к нарушению основных функций организма.

Общее переохлаждение является одной из самых частых причин возникновения простудных заболеваний. В таких условиях снижается защитная функция иммунной системы.

Ни для кого не секрет, что кишечная инфекция также может начинаться как простуда: с першения в горле, невысокой температуры до 37,5. Обычно первые симптомы появляются достаточно быстро: проходит от 6 до 48 часов после попадания болезнетворного микроба в организм, и вам становится нехорошо. Самое время вспомнить, что вы ели в последние часы, с кем контактировали, не навещали ли больных. Надо исключить отравление: грибами, лекарствами, испорченными продуктами. Мыли ли руки перед едой.

Симптомы COVID-19

По данным Всемирной организации здравоохранения, часто наблюдаемые симптомы при коронавирусе — повышение температуры тела, сухой кашель, утомляемость. У некоторых инфицированных могут также наблюдаться различные болевые ощущения, боль в горле, диарея, конъюнктивит, головная боль, потеря обоняния и вкусовых ощущений, сыпь на коже или депигментация ногтей на руках и ногах.

У кого-то болезнь протекает в тяжелой форме, в основном у людей пожилого возраста (60+). У них наблюдается затрудненное дыхание или одышка, ощущение сдавленности или боли в грудной клетке, нарушение речи или двигательных функций.

Бишкекчане рассказывают, что мобильные бригады приезжают на дом только при наличии симптомов тяжелой формы COVID-19.

Как узнать, где я заразился?

Как отмечают в ВОЗ, в среднем между моментом инфицирования и появлением симптомов проходит пять-шесть дней, однако в некоторых случаях этот период может занимать до 14 суток. К сожалению, граждане не ведут дневник своих посещений, и вспомнить, с кем и где они контактировали несколько дней назад, могут не все.

По данным Республиканского штаба по борьбе с COVID-19, ежедневно медики не могут установить источник заражения больше 40 процентов инфицированных коронавирусом в Кыргызстане.

Согласно данным властей, в этом случае граждане могли подцепить инфекцию в общественном транспорте и на рынках, где наблюдается большое скопление людей, а физическую дистанцию никто не соблюдает, маски носят на подбородках — расслабились.