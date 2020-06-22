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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Мобильные бригады и кол-центр 118 перешли на круглосуточный режим работы

В Бишкеке мобильные бригады и кол-центр 118 перешли на круглосуточный режим работы. Об этом на брифинге сообщила начальник управления здравоохранения столичной мэрии Бактыгуль Исмаилова.

По ее словам, количество линий 118 увеличено до 14, а мобильных бригад до 40.

«Идут звонки разного характера, половина — не медицинского, люди спрашивают, можно ли выехать за границу, на Иссык-Куль... Это все занимает линии, на звонок уходит от 5 до 15 минут», — отметила она.

Бактыгуль Исмаилова добавила, что все мобильные бригады занимаются еще наблюдением за гражданами на домашнем карантине, дают рекомендации.

«Кроме того, сейчас дома остаются больные с бессимптомным течением заболеванием. Звонки 118 передаются координаторам бригад. Более 40 процентов звонков — необоснованные. Сейчас люди знают основные симптомы COVID-19, перечисляют их, но, когда приезжают домой медики, выясняется, что позвонившие просто хотят сдать мазок, чтобы выяснить, есть у них заболевание или нет. Это все занимает время и у операторов и у мобильных бригад, поэтому помощь больным приходит с опозданием», — отметила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156879/
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