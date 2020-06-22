16:22
USD 74.91
EUR 84.02
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В мэрии Джалал-Абада еще трое сотрудников заразились коронавирусом

В мэрии Джалал-Абада еще трое сотрудников заразились коронавирусом, сообщили 24.kg в аппарате полномочного представителя правительства в регионе.

Уточняется, что после того, как стало известно об инфицировании главы города Мураталы Тагаева, все сотрудники муниципалитета сдали анализы. У троих из них выявлена коронавирусная инфекция. Источник заражения не выявлен.

По данным аппарата полпреда, часть сотрудников мэрии отправлена на дистанционную работу.

Мэр города Джалал-Абада Мураталы Тагаев заразился коронавирусом. Где он мог инфицироваться, пока неизвестно. Болезнь протекает в легкой форме.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156958/
просмотров: 351
Версия для печати
Материалы по теме
Итоговая пресс-конференция спикера парламента может не состояться
Учителя в Бишкеке не получили отпускные. Денег нет
В Жогорку Кенеше отказались огласить имена зараженных депутатов
Все крупные рынки в Бишкеке каждый понедельник будут закрывать на дезинфекцию
У журналиста ОТРК выявили коронавирус
У сотрудницы аппарата ЦИК выявлен коронавирус
Глава Минздрава назвал причины заражения коронавирусом медицинских работников
В Троицке и Соль-Илецке остались кыргызстанцы. Они просят вернуть их на родину
Коронавирус выявлен у пяти депутатов Жогорку Кенеша. Из каких они фракций
Для больных COVID-19 есть 2 тысячи коек. Больше всего в Бишкеке и Оше
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Работа общественного транспорта в&nbsp;Бишкеке будет остановлена. Временно Работа общественного транспорта в Бишкеке будет остановлена. Временно
Болеющим COVID-19 бессимптомно разрешили лечиться дома. Как, запоминайте правила Болеющим COVID-19 бессимптомно разрешили лечиться дома. Как, запоминайте правила
Без паники. Работу общественного транспорта остановят не&nbsp;завтра Без паники. Работу общественного транспорта остановят не завтра
Бизнес
Компания MegaCom передала КГТУ имени Раззакова телекоммуникационное оборудование Компания MegaCom передала КГТУ имени Раззакова телекоммуникационное оборудование
Подключи &laquo;СУПЕРХАЙП + YouTube&raquo; и&nbsp;получи шанс выиграть Xiaomi Redmi Note&nbsp;9 Подключи «СУПЕРХАЙП + YouTube» и получи шанс выиграть Xiaomi Redmi Note 9
Чего хотят мужчины? Чего хотят мужчины?
Кыргызский экспорт. Как свежие фрукты могут реанимировать экономику&nbsp;КР Кыргызский экспорт. Как свежие фрукты могут реанимировать экономику КР
22 июня, понедельник
16:17
Итоговая пресс-конференция спикера парламента может не состояться Итоговая пресс-конференция спикера парламента может не ...
15:57
Учителя в Бишкеке не получили отпускные. Денег нет
15:47
В Бишкеке митингуют жители Чуйской области: требуют узаконить захваченные земли
15:36
В Бишкеке водителей общественного транспорта оштрафовали на 249 тысяч сомов
15:34
В мэрии Джалал-Абада еще трое сотрудников заразились коронавирусом