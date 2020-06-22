В мэрии Джалал-Абада еще трое сотрудников заразились коронавирусом, сообщили 24.kg в аппарате полномочного представителя правительства в регионе.

Уточняется, что после того, как стало известно об инфицировании главы города Мураталы Тагаева, все сотрудники муниципалитета сдали анализы. У троих из них выявлена коронавирусная инфекция. Источник заражения не выявлен.

По данным аппарата полпреда, часть сотрудников мэрии отправлена на дистанционную работу.

Мэр города Джалал-Абада Мураталы Тагаев заразился коронавирусом. Где он мог инфицироваться, пока неизвестно. Болезнь протекает в легкой форме.