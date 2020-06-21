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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Минздрав прокомментировал решение о приостановке работы общественного транспорта

Общественный транспорт является местом, где может происходить заражение коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, широко обсуждается вопрос ограничения работы общественного транспорта.

«Это связано с большим количеством случаев, когда источник инфекции не известен. Общественный транспорт является одним из мест, где может происходить заражение инфекцией. Я надеюсь, наши граждане с пониманием отнесутся к этим ограничениям и не будут пренебрегать», — отметил чиновник.

Ранее премьер-министр Кубатбек Боронов сообщил, что Республиканский штаб планирует на выходных приостановить работу общественного транспорта. Ограничения планируется ввести со следующих выходных и пока только в Бишкеке.

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Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156846/
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