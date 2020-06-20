Работа общественного транспорта в Бишкеке будет остановлена. Временно

Республиканский штаб планирует на выходных приостановить работу общественного транспорта. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.

Глава правительства призвал кыргызстанцев проводить выходные дома, в кругу семьи.

«Многие зараженные не знают, где подцепили инфекцию. Общественный транспорт остается одним из основных источников заражения коронавирусом. Поэтому мы планируем приостановить общественный транспорт на выходные, пока только в Бишкеке», — сказал Кубатбек Боронов.

По словам главы кабмина, также необходимо приостановить перевозку пассажиров между регионами.

«Ситуация остается сложной и опасной в городах Бишкеке и Оше, а также в Чуйской области. Поэтому предлагаем остановить общественный транспорт между регионами», — отметил он.

В Кыргызстане за последние сутки коронавирусом заразились 192 человека. Всего — 2 981.