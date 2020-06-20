Депутат Айнура Осмонова передумала подавать в суд на Болота Темирова

Депутат Жогорку Кенеша Айнура Осмонова передумала подавать в суд на главного редактора Factchek.kg Болота Темирова. Она объяснила 24.kg почему.

По ее словам, после парламентских слушаний по законопроекту о манипулировании информацией она переговорила с журналистом. Стороны пришли к мнению, что Болот Темиров не совсем прав, когда написал, что Айнура Осмонова лжет.

«Я никогда не вру. Меня все знают как честного человека. Болот Темиров пообещал, что в понедельник он встретится с редколлегией своего ресурса, а потом мы с ним еще раз все обсудим», — сказала Айнура Осмонова.

Отметим, накануне в своем выступлении Болот Темиров раскритиковал депутатов, заявив, что они продвигают законопроект о манипулировании не для борьбы с фейками, а чтобы закрыть неугодные сайты.