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Общество

Депутат Айнура Осмонова передумала подавать в суд на Болота Темирова

Депутат Жогорку Кенеша Айнура Осмонова передумала подавать в суд на главного редактора Factchek.kg Болота Темирова. Она объяснила 24.kg почему.

По ее словам, после парламентских слушаний по законопроекту о манипулировании информацией она переговорила с журналистом. Стороны пришли к мнению, что Болот Темиров не совсем прав, когда написал, что Айнура Осмонова лжет.

«Я никогда не вру. Меня все знают как честного человека. Болот Темиров пообещал, что в понедельник он встретится с редколлегией своего ресурса, а потом мы с ним еще раз все обсудим», — сказала Айнура Осмонова.

Отметим, накануне в своем выступлении Болот Темиров раскритиковал депутатов, заявив, что они продвигают законопроект о манипулировании не для борьбы с фейками, а чтобы закрыть неугодные сайты. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156819/
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