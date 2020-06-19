15:50
USD 74.87
EUR 84.21
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

У сотрудника Национального банка выявлен коронавирус

У работника Национального банка обнаружена коронавирусная инфекция COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе НБ КР.

Отмечается, что 18 июня 2020 года у работника Национального банка подтвержден положительный анализ на COVID-19. Сейчас сотрудник находится на стационарном лечении, болезнь проходит в легкой форме.

«Контактные лица среди сотрудников Национального банка отправлены на домашний карантин. Специалисты санитарно-эпидемиологической станции взяли у них анализы в установленном порядке. Здание, в котором работал заразившийся сотрудник, продезинфицировано с привлечением специализированной компании», — рассказали в Нацбанке.

Кроме того, усилены требования по соблюдению в Национальном банке санитарно-эпидемиологических норм, принятых для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

На сегодня других случаев заражения среди сотрудников банка нет. Национальный банк продолжает работать в штатном режиме.

Отметим, что это второй случай заражения COVID-19 среди сотрудников Национального банка.

На сегодня в Кыргызстане подтверждены 2 тысячи 789 случаев заражения коронавирусом. Из них 1 тысяча 961 человек выздоровели.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156718/
просмотров: 427
Версия для печати
Материалы по теме
Проводы Абылгазиева. Членов кабмина, запечатленных на фото, ждут штрафы
Республиканская инфекционная больница возобновила прием пациентов с COVID-19
Ситуация с коронавирусом остается сложной. Что предлагает президент
У сотрудника центрального аппарата мэрии Бишкека выявили коронавирус
Мэр города Джалал-Абада Мураталы Тагаев заразился коронавирусом
В Бишкек из Якутии и Индии доставили кыргызстанцев
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 8,4 миллиона человек
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В Кыргызстане коронавирусом заразились еще 24 медика
В Кыргызстане от коронавируса скончался еще один человек
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Число заболевших COVID-19&nbsp;растет. Штаб не&nbsp;исключает введения ограничений вновь Число заболевших COVID-19 растет. Штаб не исключает введения ограничений вновь
Мэрия Бишкека приготовила сюрприз. В&nbsp;столице появится &laquo;верхний Эркиндик&raquo; Мэрия Бишкека приготовила сюрприз. В столице появится «верхний Эркиндик»
В&nbsp;Кыргызстане от&nbsp;коронавируса умерли еще два человека В Кыргызстане от коронавируса умерли еще два человека
Бизнес
В&nbsp;офисе банка &laquo;Бай-Тушум&raquo; в&nbsp;Ошской области у&nbsp;сотрудника выявили коронавирус В офисе банка «Бай-Тушум» в Ошской области у сотрудника выявили коронавирус
Участвуй в&nbsp;акции от&nbsp;MegaCom и&nbsp;выиграй смартфон Samsung Участвуй в акции от MegaCom и выиграй смартфон Samsung
Ученые России поддержали академика Кубанычбека Жумалиева Ученые России поддержали академика Кубанычбека Жумалиева
MegaCom продолжает увеличивать мощности и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom продолжает увеличивать мощности и охват сети 4G
19 июня, пятница
15:26
В офисе банка «Бай-Тушум» в Ошской области у сотрудника выявили коронавирус В офисе банка «Бай-Тушум» в Ошской области у сотрудника...
15:24
У сотрудника Национального банка выявлен коронавирус
15:16
Проводы Абылгазиева. Членов кабмина, запечатленных на фото, ждут штрафы
15:05
Правозащитница подала в суд на депутата парламента Евгению Строкову
15:03
Республиканская инфекционная больница возобновила прием пациентов с COVID-19