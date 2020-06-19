У сотрудника Национального банка выявлен коронавирус

У работника Национального банка обнаружена коронавирусная инфекция COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе НБ КР.

Отмечается, что 18 июня 2020 года у работника Национального банка подтвержден положительный анализ на COVID-19. Сейчас сотрудник находится на стационарном лечении, болезнь проходит в легкой форме.

«Контактные лица среди сотрудников Национального банка отправлены на домашний карантин. Специалисты санитарно-эпидемиологической станции взяли у них анализы в установленном порядке. Здание, в котором работал заразившийся сотрудник, продезинфицировано с привлечением специализированной компании», — рассказали в Нацбанке.

Кроме того, усилены требования по соблюдению в Национальном банке санитарно-эпидемиологических норм, принятых для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

На сегодня других случаев заражения среди сотрудников банка нет. Национальный банк продолжает работать в штатном режиме.

Отметим, что это второй случай заражения COVID-19 среди сотрудников Национального банка.

На сегодня в Кыргызстане подтверждены 2 тысячи 789 случаев заражения коронавирусом. Из них 1 тысяча 961 человек выздоровели.