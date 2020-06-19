Сохраним «Слоников». Бишкекчане обратились к омбудсмену

Инициативная группа жителей Первомайского района Бишкека обратилась к омбудсмену, чтобы отстоять единственные в районе сквер и спортивную площадку.

Как отмечает пресс-служба акыйкатчи, горожане просят оказать содействие в защите законных интересов и прав их детей на здоровый образ жизни и полноценное детство, а также чтобы государственные и правоохранительные органы республики приняли административные меры и наказали ответственных сотрудников мэрии столицы.

Жители рассказали, что сквер «Слоники» и спортивная площадка являются единственными территориями для отдыха и занятия спортом на весь жилой квадрат, очерченный улицами Манаса — Ахунбаева — Малдыбаева — Медерова.

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«Они созданы в начале 1960-х годов при строительстве жилых домов. Но в 2005-м всю эту территорию (площадью 0,36 гектара) муниципалитет передал в аренду на 49 лет ОсОО «Онурхан» под застройку многоэтажного дома», — отметили они.

Инициативная группа неоднократно обращалась в различные органы для выяснения обстоятельств выдачи разрешительных документов. Однако в это время ОсОО «Онурхан», объединившись для строительства с компаниями TS Group и ОсОО «Фиеста», в декабре 2016 года предприняло первую попытку захвата территории — спилили 57 зеленых деревьев и оградили периметр спортивной площадки жестяным забором. «И все это проводилось без разрешительных документов от Бишкекглавархитектуры», — подчеркнула она.

Жители проинформировали, что на основании их заявлений прокуратура завела уголовное дело в отношении МП «Зеленстрой», а в 2017-м подала иск об отмене постановления мэрии о выделении участка. Они добавили, что 3 августа 2019 года ОсОО «Онурхан» снова попыталось захватить территории детских площадок, наняв для этого охранно-детективное агентство «Аякс», чтобы жители не мешали ограждать спортивную площадку.

«В марте 2019-го дело прекратил межрайонный суд, отказав в отмене постановления муниципалитета», — заметила инициативная группа жителей.

Решение судьи городская прокуратура не обжаловала. Дело не было доведено до логического конца. Инициативная группа

«Понимая, что конфликтная ситуация усиливается, 7 августа прошлого года инициативная группа местных жителей приняла участие в экстренном заседании Бишкекского городского кенеша, где выяснились несоответствия в документах ОсОО «Онурхан», и поэтому застройщика попросили (в устной форме) остановить работы. Однако он проигнорировал просьбу и продолжил вести подготовительно-строительные работы. Тогда жители решили самостоятельно демонтировать ограждение детской площадки. Но 15-20 сотрудников охранно-детективного агентства «Аякс» устроили драку с горожанами, в том числе с престарелыми людьми и женщинами», — сказали они.

В пресс-службе добавили, что аппарат омбудсмена обратится по изложенным фактам в органы прокуратуры и правительство.