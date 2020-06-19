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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Руководитель пресс-службы Жогорку Кенеша контактировал с двумя депутатами

Руководитель пресс-службы Жогорку Кенеша Ибраим Нуракун уулу, у которого выявили коронавирус, контактировал с двумя депутатами. Об этом 24.kg сообщили в аппарате парламента.

По их данным, это Каныбек Иманалиев и Акылбек Жапаров. Они, как и сотрудники пресс-службы и аппарата, сдали вчера анализы на COVID-19 и сегодня находятся дома. Ни со спикером, ни с его заместителями глава пресс-службы не контактировал.

Ибраим Нуракун уулу сегодня госпитализирован. Отмечается, что на карантин «Белый дом» закрывать не будут. В субботу после обеда проведут дезинфекцию в здании. 

Всего в Кыргызстане выявили 2 тысячи 657 случаев инфицирования COVID-19. Выздоровевших — 1 тысяча 933.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156607/
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