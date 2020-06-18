13:58
USD 74.73
EUR 84.14
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом

Тест Нурсултана Назарбаева на коронавирус показал положительный результат. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

«В настоящее время первый президент Казахстана находится на самоизоляции. К сожалению, последний тест елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет. Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно», — говорится в сообщении.

Отметим, за последние сутки 335 казахстанцев заразились COVID-19.

Ранее пресс-служба правительства РК сообщила, что в ряде городов Казахстана, включая Алматы и Нур-Султан, в предстоящие выходные дни будут усилены карантинные меры из-за растущей коронавирусной угрозы. В городах страны приостанавливается работа торгово-развлекательных центров, торговых домов, сетевых магазинов, крытых продовольственных и непродовольственных рынков, базаров, фитнес-центров, ограничивается работа общественного транспорта. Также приостанавливается работа парков, скверов, набережных, пляжей, аквапарков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156532/
просмотров: 1566
Версия для печати
Материалы по теме
Житель Кош-Добо провел той. У гостьи, она медсестра, обнаружили коронавирус
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 8,3 миллиона человек
Нурболот Усенбаев: Нужны исключительные меры для нераспространения COVID-19
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В Кыргызстане коронавирусом заразились еще 14 медиков
В Кыргызстане от коронавируса скончался еще один человек
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 95 человек. Всего — 2 657
В Кыргызстане за сутки от коронавируса вылечились 32 человека
Гражданские активисты просят новое правительство уделить внимание безопасности
В Бишкек из Казани вернулись 182 гражданина Кыргызстана
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Число заболевших COVID-19&nbsp;растет. Штаб не&nbsp;исключает введения ограничений вновь Число заболевших COVID-19 растет. Штаб не исключает введения ограничений вновь
Мэрия Бишкека приготовила сюрприз. В&nbsp;столице появится &laquo;верхний Эркиндик&raquo; Мэрия Бишкека приготовила сюрприз. В столице появится «верхний Эркиндик»
В&nbsp;штабе озабочены растущим числом зараженных коронавирусом в&nbsp;Бишкеке В штабе озабочены растущим числом зараженных коронавирусом в Бишкеке
Бизнес
MegaCom продолжает увеличивать мощности и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom продолжает увеличивать мощности и охват сети 4G
Инфаркт&nbsp;&mdash; это повод еще больше заботиться о&nbsp;сердце Инфаркт — это повод еще больше заботиться о сердце
&laquo;Мичуринский квартал&raquo;&nbsp;&mdash; жилой комплекс премиум-класса «Мичуринский квартал» — жилой комплекс премиум-класса
&laquo;Бакай Банк&raquo; открыл первый круглосуточный филиал на&nbsp;Моссовете «Бакай Банк» открыл первый круглосуточный филиал на Моссовете
18 июня, четверг
13:39
Жалобы на милицейские пытки продолжаются. Еще один факт изучают эксперты Жалобы на милицейские пытки продолжаются. Еще один факт...
13:12
О пенсиях жен пограничников задумались в Жогорку Кенеше
13:11
Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом
12:38
Госэкотехинспекция не будет проверять пансионаты и курорты
12:36
Житель Кош-Добо провел той. У гостьи, она медсестра, обнаружили коронавирус