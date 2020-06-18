Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом

Тест Нурсултана Назарбаева на коронавирус показал положительный результат. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

«В настоящее время первый президент Казахстана находится на самоизоляции. К сожалению, последний тест елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет. Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно», — говорится в сообщении.

Отметим, за последние сутки 335 казахстанцев заразились COVID-19.

Ранее пресс-служба правительства РК сообщила, что в ряде городов Казахстана, включая Алматы и Нур-Султан, в предстоящие выходные дни будут усилены карантинные меры из-за растущей коронавирусной угрозы. В городах страны приостанавливается работа торгово-развлекательных центров, торговых домов, сетевых магазинов, крытых продовольственных и непродовольственных рынков, базаров, фитнес-центров, ограничивается работа общественного транспорта. Также приостанавливается работа парков, скверов, набережных, пляжей, аквапарков.