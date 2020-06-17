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Общество

Горнолыжной базе «ЗиЛ» грозит рейдерский захват

Горнолыжной базе «ЗиЛ» грозит рейдерский захват, считает ее директор. На 2 июля 2020 года назначено заседание Верховного суда. Руководство базы уже предупредили, что с большой долей вероятности суд встанет на сторону Налоговой службы. Об этом на странице в Instagram сообщил директор базы Акбар Розиев.

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Напомним, что 4 апреля 2017 года по результатам камеральной проверки ОсОО доначислен налог на прибыль в 195,4 тысячи сомов, НДС — 6,7 миллиона сомов и пеня — 1,6 миллиона сомов. По состоянию на 18 февраля 2018-го доначисленная сумма со штрафными санкциями составила 8,5 миллиона сомов. В компании считают, что Налоговая служба таким образом пытается намеренно обанкротить предприятие.

«Решение Верховного суда обжалованию не подлежит. Через 14 дней после него придет судебный исполнитель и сделает рейдерский захват. Я считаю, что это циничное мародерство, которое не знает границ. Возвращаются лихие 1990-е. В Кыргызстан нельзя вкладывать инвестиции. Вам дадут сначала развиться, а потом найдут тысячу причин и заберут бизнес. Меня это коснулось. Уже пять лет страдаю от этого беспредела. Путем махинаций, которые совершала налоговая инспекция, пытаются совершить рейдерский захват», — рассказал директор базы Акбар Розиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156319/
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