Горнолыжную базу «ЗиЛ» хотят обанкротить. В ГНС считают свои действия законными

Директор горнолыжной базы «ЗиЛ» Акбар Розиев рассказал 24.kg, что объект намеренно вгоняют в долги, чтобы обанкротить.

По его словам, в Государственной налоговой службе незаконно доначислили налоги и пеню при слиянии двух фирм.

«Дерегистрацию НДС придумали для того, чтобы уничтожить нашу компанию. Начисляется такая пеня, что придется либо ее оплатить, либо на имущество базы наложат арест, что в итоге приведет к банкротству. Это своего рода рейдерский захват», — пояснил Акбар Розиев.

В ГНС считают, что Акбар Розиев вводит СМИ в заблуждение и пытается оказать давление на суд.

11 февраля 2016 года в управление ГНС по Иссык-Атинскому району поступило заявление об аннулировании регистрации по НДС, подписанное директором ОсОО «КарионЗиЛ» А.А.Рыскуловым (Акбаром Розиевым, он в ноябре 2018 года сменил фамилию) и главным бухгалтером этого же ОсОО Р.Г.Рыскуловой.

22 июня 2016-го произошло слияние ОсОО «КарионЗиЛ» и «ЗиЛ Компани». При присоединении одного юридического лица к другому к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в соответствии с передаточным актом.

На момент аннулирования регистрации по НДС на балансе ОсОО имелись активы и имущество общей балансовой стоимостью 55,9 миллиона сомов.

4 апреля 2017 года по результатам камеральной проверки ОсОО доначислен налог на прибыль в 195,4 тысячи сомов, НДС — 6,7 миллиона сомов и пеня — 1,6 миллиона сомов.

По состоянию на 18 февраля 2018-го доначисленная сумма со штрафными санкциями составила 8,5 миллиона сомов.

В ГНС пояснили, что дерегистрация, то есть аннулирование регистрации по НДС, — это аннулирование регистрации по налогу на добавленную стоимость. То есть дерегистрация не означает закрытие фирмы в целом.

Постановлением Верховного суда дело направлено на новое рассмотрение в Чуйский межрайонный суд. Заседание назначено на 27 февраля.