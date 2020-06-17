Бишкекчане жалуются, что во многих районах столицы в арыках нет воды, засыхают деревья. В Бишкекзеленхозе объяснили 24.kg, что около двух недель город не получает поливную воду от поставщика — Аламединского районного управления водного хозяйства (РУВХ).

«Ежегодно мы заключаем договор на подачу поливной воды. Но помимо города она идет на полив в районе. Идут переговоры с представителями региональных профильных структур, чтобы воду подавали в запрашиваемом объеме», — отметили в Бишкекзеленхозе.

«Вода в малом объеме есть только в канале «Асанбай», который охватывает некоторую верхнюю часть микрорайонов Октябрьского района», — отметили в Бишкекзеленхозе.

Временно в городе проводится водопроводный и автополив. «Сейчас стараемся использовать полив из скважин и методом дождевания. Но это временные меры и их недостаточно, потому что охватывают малые территории», — отметили чиновники.

Напомним, что в 2019 году в Бишкеке также были проблемы с отпуском поливной воды.