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Общество

Надо что-то делать. Бишкек засыхает — поливную воду не дает поставщик

Бишкекчане жалуются, что во многих районах столицы в арыках нет воды, засыхают деревья. В Бишкекзеленхозе объяснили 24.kg, что около двух недель город не получает поливную воду от поставщика — Аламединского районного управления водного хозяйства (РУВХ).

«Ежегодно мы заключаем договор на подачу поливной воды. Но помимо города она идет на полив в районе. Идут переговоры с представителями региональных профильных структур, чтобы воду подавали в запрашиваемом объеме», — отметили в Бишкекзеленхозе.

«Вода в малом объеме есть только в канале «Асанбай», который охватывает некоторую верхнюю часть микрорайонов Октябрьского района», — отметили в Бишкекзеленхозе.

Временно в городе проводится водопроводный и автополив. «Сейчас стараемся использовать полив из скважин и методом дождевания. Но это временные меры и их недостаточно, потому что охватывают малые территории», — отметили чиновники.

Напомним, что в 2019 году в Бишкеке также были проблемы с отпуском поливной воды
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156282/
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