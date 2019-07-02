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Общество

Бишкеку не хватает поливной воды. Мэрия просит заключить договоры

На полив Бишкека выделяется воды меньше запланированного уровня. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, до начала поливочного сезона Бишкезеленхоз заключил договор с Аламединским районным управлением водного хозяйства на отпуск поливной воды в объеме 43,608 миллиона кубических метров​ из трех основных источников: рек Ала-Арчи, Аламедин и Восточного БЧК.

«Позже МЧС, Департамент водного хозяйства КР, ЧБУВХ (Чуйское бассейновое управление водного хозяйства) и Аламединский РУВХ уведомили о маловодье. В данное время​ Аламединский РУВХ поливную воду отпускает городу не в полном объеме, обуславливая это климатическими погодными условиями и массовым поливом сельхозкультур по районам Чуйской области», — сообщили в мэрии.

В муниципалитете отметили, что об общей разнице недополучения воды пока говорить рано, поскольку ситуация может измениться.

Полив в Бишкеке осуществляется согласно правилам благоустройства Бишкека. В будние дни с 7.00 до 17.00 Бишкекзеленхоз поливает территории, находящиеся на его балансе. Муниципальные территориальные управления (МТУ)​ поливают в будние дни с 18.00 до 7.00, в воскресные и праздничные дни —​ круглосуточно. Организации и предприятия проводят полив по воскресным дням.​

​В мэрии просят хозсубъекты и МТУ своевременно заключать договоры с водным хозяйством на получение воды для полива. Поскольку договоры составляются не всеми, на некоторых территориях есть проблемы с поливом зеленых насаждений.​

«Участок водного хозяйства​ Бишкекзеленхоза готов подавать поливную воду для жителей столицы в воскресные и праздничные дни. По всем возникшим вопросам, касающимся полива, просим обращаться на круглосуточный номер телефона 541142 или​ WhatsApp 0709399977», — отметили в мэрии.
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