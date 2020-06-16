Louis Vuitton и Gucci. Соцсети обсуждают модный look мэра Бишкека

Сегодня мэр Бишкека Азиз Суракматов провел утреннюю полевую планерку. Он совершил пеший обход двух строящихся объектов — Парка здоровья и «Ынтымак-2».
Пользователи соцсетей обратили внимание на то, как был одет чиновник. Глава столицы появился в модных мокасинах, кепке и солнцезащитных очках от известных брендов Gucci и Louis Vuitton.
В Telegram-канале «Короче» подсчитали, что новый look мэра стоит как минимум 118 тысяч 800 рублей (около 122 тысяч сомов).
«С помощью подписчиков мы-таки собрали look «как у мэра»:
- очки Louis Vuitton — 45 тысяч рублей;
- кепка Gucci — 20 тысяч 500;
- мокасины Louis Vuitton — 53 тысячи 300 рублей.
«Сейчас по акции они стоят 15 тысяч 990 рублей, так что торопитесь!» — пошутили в Telegram-канале.
Некоторые пользователи соцсетей считают, что мэру и в целом представителям власти не следует носить дорогостоящие вещи и аксессуары. По их мнению, это неэтично для госслужащих. Другие, напротив, считают, что Азиз Суракматов, пришедший на госслужбу из бизнеса, может одеваться как хочет — это его личное дело.