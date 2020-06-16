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Общество

Мэрия Бишкека приготовила сюрприз. В столице появится «верхний Эркиндик»

В южной части Бишкека появится новая пешеходная зона. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, утром мэр Азиз Суракматов провел утреннюю полевую планерку — пеший обход двух строящихся парков «Ынтымак-2» и здоровья.

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В муниципалитете отметили, что в «Ынтымак-2» идет подготовка основания для прогулочных дорожек, спортивных площадок и парковки для автомобилей, а в Парке здоровья завершена установка тротуарных бордюров, готовится основание под асфальт и амфитеатр, часть тротуаров уже заасфальтирована.

«Скоро начнется работа над дорожным покрытием велодорожек и тротуаров. Готова парковка с северной стороны нового парка. Завершено строительство санузлов и медпункта, идут отделочные работы», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что бишкекчан ждет еще один сюрприз. «В столице будет нью-йоркский гайд-парк. Градоначальник поручил руководителю МП «Бишкекглавархитектура» Асхату Тулебердиеву начать проектирование еще одного бульвара от пруда Парка здоровья в южном направлении до улицы Семетей. Это будет новая пешеходная зона без автомобилей для здорового отдыха горожан, пока рабочее название «верхний Эркиндик», — отметили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156194/
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