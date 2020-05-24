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Власть

МВД хочет внести поправки в УПК: будут прослушивать свидетелей

МВД предлагает ряд поправок в УПК. С некоторыми из них комитет по правопорядку не согласен и просит доработать с учетом замечаний. Председатель комитета Наталья Никитенко рассказала 24.kg, к каким именно изменениям у членов профильного комитета претензии.

По ее словам, вносится изменение, позволяющее в ходе следствия прослушивать телефонные разговоры не только подозреваемых, но и свидетелей. «Это уже нарушение прав на свободу общения и переписки», — отметила депутат.

Она отметила также, что милицейские чиновники предлагают заявления и сообщения о преступлениях, совершенных следователями и прокурорами в процессе уголовного судопроизводства, но не имеющих конкретных сведений и доводов, признавать не подлежащими регистрации в ЕРПП.

Если не проверить изложенные в заявлении факты, то как можно утверждать, что они надуманные? И потом, такая поправка способствует разгулу произвола среди следственных групп.

Наталья Никитенко

«По мнению МВД, такие жалобы подаются в целях искусственного затягивания, лоббирования интересов одной из сторон. При этом, как показывает правоприменительная практика, в большинстве случаев доводы, изложенные в заявлениях, сообщениях не находят своего подтверждения и являются надуманными. Но мы считаем, что это некорректная формулировка», — считает нардеп.
Ссылка: https://24.kg/vlast/153721/
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