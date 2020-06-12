На те же грабли. В ресторане «Сары-Челек» провели поминки на 200 человек

В ресторане «Сары-Челек» сегодня проводили поминки, куда пришли около 200 человек. Прямой эфир с места вели на страницах мэрии в Fаcebook.

На кадрах видно, как вся парковочная зона около ресторана заставлена автомобилями.

В отношении администрации заведения составили протокол по статье 293 «Нарушение порядка выполнения решения, предписания, распоряжения или требования уполномоченного органа» Кодекса о нарушениях. Если ресторан еще раз нарушит предписания, его закроют.

Напомним, сегодня ресторан «Кайнар» принудительно закрыли за несоблюдение предписаний Минздрава и мэрии Бишкека.