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Общество

Стихийная продажа контрабандных ГСМ на дорогах. Финпол расписался в бессилии

В Бишкеке и на объездной дороге незаконно торгуют горюче-смазочными материалами. Ежедневно Финпол штрафует от двух до пяти владельцев стихийных пунктов продажи бензина и дизельного топлива в столице и возле нее.

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Однако, невзирая на предписания и предупреждения, точек с незаконными ГСМ становится все больше.

Корреспондент 24.kg решил проехаться по стихийным точкам продажи топлива и посмотреть, насколько действенными оказываются усилия правоохранителей по борьбе с ними.

Далеко ехать не пришлось: улица Касымалы Баялинова (бывшая Ленинградская) известна многим, как одна из точек продажи ГСМ.

Достаточно проехать пару километров вдоль улицы и можно насчитать до пяти торговцев горючим. Они привозят бензин в небольших канистрах и пятилитровых пластиковых бутылях и торгуют чуть ли не из багажника машины. АИ-95 здесь можно купить по 30 сомов за литр.

Еще больше точек расположено по проспекту Молодой Гвардии на въезде в село Маевка. Мы насчитали как минимум 20 незаконных пунктов продажи ГСМ. Район буквально кишит ими: через каждые 200-300 метров стоят пластиковые бутыли с желтоватой жидкостью.

Вдоль объездной и по улицам, пересекающим ее, тоже сплошь торгуют бензином. Такая же картина, по словам очевидцев, по дороге на Иссык-Куль, вплоть до Боомского ущелья стоят баклажки с топливом по бросовым ценам.

Естественно, ни у одного нет разрешительных документов. И вопросом безопасности торговцы себя не обременяют.

Стоимость топлива, как на Ленинградской, но значительно ниже, чем на автозаправках. Если здесь АИ-92 можно купить по 28 сомов за литр, на стационарной АЗС его цена варьируется в пределах 32-34 сомов, АИ-95 на стихийных точках по 29-30 сомов, на заправке — 36 сомов, дизтопливо — 28-30 сомов против 35. Если ежедневно водитель заливает до 10 литров, то экономия ощутимая.

Торговцы выносят на улицу по 1-2 пятилитровые бутылки, чтобы в случае чего можно было быстро унести при появлении проверяющих. Но реализаторы уверяют, что дома у них есть еще запасы топлива, если кто-то захочет купить бензин в больших объемах.

Удивительно, что соответствующие структуры, в том числе ГСБЭП и Госэкотехинспекция не замечают очевидных нарушений — стоит всего-то проехать в северную часть Бишкека.

Деятельность стихийных точек по продаже ГСМ — это нарушение закона, и торговцам грозит штраф по 97 статье «Незаконная предпринимательская или банковская деятельность» Кодекса о проступках.

Статья 97. Незаконная предпринимательская или банковская деятельность

Осуществление предпринимательской или банковской деятельности либо банковских операций без регистрации либо без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно или с нарушением условий лицензирования — влечет наказание в виде штрафа II категории с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Размер штрафа: от 30 до 60 тысяч сомов.

Простая арифметика: если сегодня каждую вышеуказанную точку оштрафовать по минимальной ставке, то в бюджет страны поступит 900 тысяч сомов.

В ГСБЭП 24.kg сказали, что ведомство по закону не имеет права изымать бензин, который продают на обочинах дорог.

«К торговцам, которые продают топливо из багажников авто, меры принять не можем, кроме штрафа. Мы его налагаем, они оплачивают и дальше торгуют. Конфисковать товар можем только у тех, кто продает бензин без разрешительных документов из дома — для этого есть соответствующее постановление из суда», — разводят руками в ГСБЭП.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155878/
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