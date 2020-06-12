Мэрия возобновила конкурс на вакансии руководителей в структурах Бишкека

Мэрия Бишкека проводит открытый конкурс на замещение вакантных должностей. Прошедшие тестирование в Государственной кадровой службе претенденты пишут эссе и проходят собеседование.

Сам конкурс на замещение должности начальников управлений городского транспорта, образования, физической культуры и спорта, руководителей аппаратов Октябрьского и Ленинского акимиатов, специалистов Управления капстроительства мэрия объявила еще в марте. Но из-за ситуации с коронавирусом отбор был приостановлен.

Прием и рассмотрение документов, компьютерное тестирование в Госкадровой службе, написание эссе на знание законодательства, вопросы по профилю деятельности — конкурсанты могут с этим справиться на отлично. Но работодатель, в данном случае мэр Бишкека, может обоснованно отказать в назначении.

Напомним, экс-начальник городского управления спорта Даулет Досалиев освобожден от должности на основании личного заявления. В АКС ГКНБ ранее сообщили, что он в сговоре с подотчетными лицами организовал системное присвоение бюджетных денег.

Экс-начальники управления образования Сауле Мейрманова и управления городского транспорта Болотбек Тезекбаев были освобождены от должностей на основании поданных заявлений.