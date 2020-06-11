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Общество

Фото дня. Главу Минтранса в поездке сопровождает кортеж джипов

Главу Минтраса Жаната Бейшенова в поездке по Нарынской области сопровождает кортеж из джипов. Фото опубликовало издание «Турмуш».

издания Turmush
Фото издания Turmush. Кортеж, сопровождающий министра транспорта и дорог Жаната Бейшенова
Сегодня Жанат Бейшенов отправился инспектировать ход строительства дорог в Жумгальском районе Нарынской области. Правда, в поездку он отправился не один. Чиновника сопровождают около десятка дорогостоящих джипов.

Отметим, что правительство рекомендовало кыргызстанцам не собираться большими компаниями и соблюдать дистанцию. При этом сами чиновники нарушают ее.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155687/
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