Марат Мураталиев о самоуверенности таласцев: не верят в коронавирус, не боятся

Общими усилиями Таласская область продержалась 85 дней, не допуская проникновения коронавирусной инфекции на свою территорию. Об этом на брифинге заявил глава региона Марат Мураталиев.

Он отметил, что среди местного населения распространяются слухи и недостоверная информация о коронавирусной инфекции, поэтому многие игнорируют санитарные требования.

«Из-за того, что в нашей области 85 дней не было выявлено случаев заражения, некоторые решили, что таласцы не инфицируются коронавирусом, не носят маски и не придерживаются санитарных норм. Если вы такие смелые, то приходите посмотреть на больных. Скажу вам, болезнь есть. Зараженным очень трудно, температура поднимается до 39. Сейчас все наши усилия направлены на то, чтобы не допустить дальнейшего распространения нового вируса», — отметил Марат Мураталиев.

По его данным, все контакты с зараженными установлены. Всего 212 человек сдали анализ.

Отметим, в Таласе первый случай заражения коронавирусом выявлен 10 июня. По состоянию на сегодня в регионе уже трое заболевших.