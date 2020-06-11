Интернет-клубы несут убытки и не могут выплатить кредиты. Чиновники молчат

Инициативная группа руководителей интернет-клубов Бишкека просит государство разрешить им начать свою деятельность. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщила управляющая интернет-клубом Box entertainment Чолпон Куттубаева.

Читайте по теме До сентября не открывать интернет-клубы в Бишкеке предлагают депутаты

По ее словам, это практически единственная деятельность экономической сферы, которая остается под запретом.

«Наши арендаторы уже требуют выплачивать аренду или освобождать помещения. Большинство владельцев интернет-клубов брали кредиты, банки требуют оплачивать их, но у нас нет денег. В наших клубах работают от 10 до 20 человек, у всех есть семьи, они не могут их прокормить, потому что мы не работаем и зарплату платить не можем. В начале карантина мы помогали сотрудникам как могли, но сейчас уже нет такой возможности», — сказала Чолпон Куттубаева.

В Кыргызстане официально зарегистрировано 200 компьютерных клубов, которые сегодня закрыты и несут убытки.

Представители подобных заведений заверяют, что готовы соблюдать все санитарные нормы и предписания властей. «Если нам дадут разрешение на работу, мы будем следовать правилам. На свои деньги закупим маски, санитайзеры, обеспечим ими сотрудников и наших посетителей», — подчеркнула управляющая интернет-клубом Hydra Евгения Габран.

Предприниматели отметили, что обращались с письмами к президенту, премьер-министру и мэру столицы с просьбой разрешить их деятельность или помочь решить проблемы, которые возникли вследствие карантина. Но толкового ответа они так и не получили.

Ранее заместитель спикера Бишкекского горкенеша Руслан Жакышов предложил не открывать интернет-клубы в городе до сентября. По мнению депутата, в интернет-клубах ничего полезного нет. Он не объяснил, какая польза есть от открытых пивных баров или других увеселительных заведений.

Ни один из чиновников не может аргументировать решение о запрете на открытие интернет-клубов на фоне возобновившего деятельность практически всего малого и среднего бизнеса страны.