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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Незаконное обогащение. Аскарбека Шадиева заочно приговорили к 13 годам тюрьмы

Экс-депутата Жогорку Кенеша Аскарбека Шадиева признали виновным в незаконном обогащении. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что сегодня Первомайский районный суд заочно приговорил беглого парламентария к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, к пяти годам лишения свободы приговорен и бизнесмен Вячеслав Дуплищев. Оба должны также выплатить штраф  по 60 тысяч сомов каждый. 

В суде подтвердили эту информацию.

Аскарбек Шадиев покинул республику в июне 2018 года, вброд перейдя границу с Таджикистаном. В Худжанде он предъявил дипломатический паспорт и сел в самолет. ГКНБ объявил его в международный розыск. Бежал политик после того, как в отношении него возбудили уголовное дело о присвоении $30 тысяч. Средства выделили для вручения премии имени Чингиза Айтматова. Аскарбеку Шадиеву заочно предъявили обвинение в злоупотреблении должностным положением.

В ноябре 2018-го по решению руководства фракции «Бир Бол» его лишили мандата. В декабре суд приговорил бывшего чиновника к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155570/
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