В ЦИК утверждают, что Аскарбека Шадиева лишили мандата по решению «Бир Бола»

В ЦИК утверждают, что лишили Аскарбека Шадиева мандата на основании решения фракции «Бир Бол». Об этом заявил заместитель председателя Центризбиркома Абдыжапар Бекматов.

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По его словам, свое решение фракция аргументировала тем, что в секретариат поступило заявление Аскарбека Шадиева о выходе из «Бир Бола». «Копию заявления мы получили тоже. Проверять его подлинность не собираемся. ЦИК не следственный орган», — сказал Абдыжапар Бекматов.

Напомним, Аскарбек Шадиев сообщил, что не писал заявление о выходе из фракции «Бир Бол» и ЦИК лишил его мандата незаконно. В Кыргызстан бывший нардеп возвращаться не намерен. Он опасается за свою жизнь и жизнь семьи и не верит в торжество правосудия.

Фото 24.kg. Заявление Аскарбека Шадиева о выходе из фракции

В отношении Аскарбека Шадиева возбудили три уголовных дела за злоупотребление должностным положением, незаконное пересечение госграницы и легализацию доходов, полученных преступным путем. Он сбежал из страны и объявлен в международный розыск.