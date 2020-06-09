Активисты города Ош вышли на главную площадь. Они просят встречи с президентом

В Оше прошла акция под названием «Уважаемый президент, услышьте нас!» В ней приняли участие пять человек, в том числе активистка Гульгакы Мамасалиева.

По словам собравшихся, они представляют общественные организации.

«У нас есть предложения к президенту по сохранению стабильности в южной столице. Мы хотели об этом рассказать ему. Когда узнали, что глава государства посетит Ош, решили выйти на акцию, чтобы он обратил на нас внимание», — рассказала Гульгакы Мамасалиева.

Собравшиеся заявили, что они неоднократно обращались к представителям местных органов власти с просьбой организовать им встречу с Сооронбаем Жээнбековым. Однако те не доводили их просьбы до главы КР.

«К нам обращается очень много жителей с проблемами. Мы хотели выступить от лица обратившихся людей, чтобы не усиливать социальное напряжение. Эта акция по сотрудничеству, чтобы решить проблемы, которые есть в южной столице и области», — говорят активисты.

«В 2018 году в августе президент проводил встречу с неправительственными организациями и гражданскими объединениями. Но тогда мы не смогли принять участие. Когда он приедет, мы с ним намерены встретиться и обсудить пути сотрудничества», — отметил гражданский активист Акылбек Ташмуратов.

По данным 24.kg, Сооронбай Жээнбеков завтра, в десятую годовщину со дня июньской трагедии, посетит Ош.