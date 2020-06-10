Эдуард Ауэр: ЕС зарекомендовал себя как надежный партнер Кыргызстана

Посол Евросоюза в Кыргызстане Эдуард Ауэр дал 24.kg большое интервью. В первой части он коснулся современного состояния Европейского союза, Брексита и общности ЕС и ЕАЭС. Во второй части интервью посол рассказал о взаимоотношениях Евросоюза и КР.

— Как вы оцениваете нынешнее состояние двусторонних отношений ЕС и Кыргызстана?

— Отношения между ЕС и Кыргызстаном восходят к началу 1990-х годов. С тех пор мы проводим совместную плодотворную работу. Европейский союз зарекомендовал себя как надежный партнер КР — мы всегда поддерживали демократические реформы в стране, экономическое развитие, оказывали помощь в области системы правосудия, развития сельских регионов, образования, социальной сферы и так далее.

Последние годы стали весьма плодотворными в отношениях между ЕС и Кыргызстаном.

С 2013-го высшее руководство КР посещало Евросоюз четыре раза. Последний визит состоялся в апреле 2018 года, когда президент Сооронбай Жээнбеков посетил Брюссель и провел встречи с руководством Европейского союза. Очередные визиты были запланированы на 2020-й, но их пришлось отложить из-за кризиса COVID-19.

В свою очередь бывшая глава европейской дипломатии Федерика Могерини посетила Кыргызстан дважды — в ноябре 2017 года и июле 2019-го. Во время последнего визита КР и ЕС парафировали новое соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС). Оно отражает ранее достигнутый уровень в нашем сотрудничестве и устанавливает новые сферы и цели взаимодействия.

Это важная веха в двусторонних отношениях между Европейским союзом и Кыргызстаном, поскольку новое соглашение значительно углубит политические и экономические связи между двумя сторонами на благо наших граждан. Эдуард Ауэр

— Но отношения Евросоюз — КР — это ведь не только политический диалог?

— Безусловно. Параллельно мы наращиваем сотрудничество в области развития. Напомню, что бюджет текущей Многолетней индикативной программы (МИП) на 2014-2020 годы составляет 174 миллиона евро. Это на 70 процентов больше, чем бюджет предыдущей программы. Все это грантовые средства.

Кроме того, Кыргызстан является основным бенефициаром Инвестиционного фонда для Центральной Азии.

КР получает около 88 миллионов евро грантовых средств для кредитования муниципальных инвестиций в области водоснабжения и управления отходами, в основном на льготных условиях. Поэтому сейчас мы работаем во многих областях, но основными из них являются верховенство права, образование и развитие сельских регионов, в том числе водоснабжение.

— Правительство Германии недавно объявило о постепенном сокращении двустороннего сотрудничества в области развития в отдельных сферах. Может ли это привести к аналогичным решениям других государств ЕС?

— Это решение принято правительством Германии в рамках реформы своих программ двустороннего сотрудничества, реализуемых по всему миру. Детали, касающиеся Кыргызстана, объявлены посольством Германии.

Германия продолжит поддерживать КР через Европейский союз и международные организации развития. Эдуард Ауэр

— Какие области двустороннего сотрудничества можно и нужно укреплять/углублять?

— Действующая программа сотрудничества завершается в 2020-м. Поэтому мы приступим к разработке новой программы на 2021-2027 годы в тесной консультации с властями Кыргызстана. Евросоюз только в 2019-м представил свои новые приоритеты, которые, на мой взгляд, полностью соответствуют приоритетам КР: так называемый Европейский зеленый курс (EU Green Deal), зеленая экономика в целях устойчивого развития, рост экономики и создание рабочих мест, цифровизация, управление и верховенство права.

Мы уже работаем в сферах образования и верховенства права, и я надеюсь, что это станет базой нашего партнерства. Эдуард Ауэр

Надеемся, что мы также сможем работать вместе, чтобы поддержать Кыргызстан в его усилиях по обеспечению доступа к чистой воде для всех, борьбе с изменением климата и развитию устойчивой зеленой экономики, которая обеспечивает рабочие места для всех и молодежи в частности.

— В последние годы КР делает ставку на цифровизацию. Готов ли ЕС поддержать и это направление?

— Да. В ближайшее время мы начнем поддерживать цифровую повестку дня, поскольку это станет важным фактором или инструментом для улучшения доступа к государственным и частным услугам. Но особенно мы поддерживаем приверженность повышению прозрачности. Это некоторые из секторов, в которых мы хотели бы углубить наше сотрудничество с правительством Кыргызстана и гражданским обществом.

Мы принимаем во внимание рекомендации местных организаций гражданского общества, которые играют важную роль в КР и имеют важное значение для прозрачности и демократического развития республики. Их рекомендации очень актуальны и полезны.

Мы надеемся, что законопроект о НКО, рассматривающийся в парламенте, не приведет к созданию более сложной среды для организаций гражданского общества. Эдуард Ауэр

— Европейский союз и Кыргызстан собирались подписать СРПС в этом году. Повлиял ли COVID-19 на эти планы? Когда документ подпишут — в этом году или следующем?

— Действительно, COVID-19 повлиял на наши планы. Сейчас СПРС проходит юридическую и лингвистическую проверку в Брюсселе и Бишкеке. Надеемся подписать соглашение до конца 2020-го.

— Как развиваются торговые отношения между ЕС и КР?

— Экономические отношения между ЕС и КР на подъеме. Согласно статистике Евросоюза, товарооборот между 27 государствами объединения (исключая Великобританию) и Кыргызстаном в 2019 году составил 433 миллиона евро. Из них 104 миллиона евро — импорт в ЕС из КР и 329 миллионов евро — экспорт из Евросоюза в Кыргызстан.

Основными статьями кыргызского экспорта в ЕС являются драгоценные и обычные металлы, овощи.

Европейский союз экспортирует транспортное оборудование, химические продукты, машины и оборудование, продукты питания, напитки, текстиль.

— В полной ли мере КР использует свой торговый потенциал?

— В этом направлении есть к чему стремиться в повышении нашего торгового потенциала, в частности, экспорта Кыргызстана в ЕС. Для продвижения, поощрения и диверсификации экономики КР в 2016-м Евросоюз предоставил республике статус ВСП+, который позволяет экспортировать более 6 тысяч наименований товаров в ЕС без уплаты таможенных пошлин.

Это дало немедленный эффект. С 2017 по 2018 год объем торговли увеличился на 30 процентов в областях, охватываемых ВСП+. Эдуард Ауэр

Например, фрукты и орехи входят в схему ВСП+. Их экспорт увеличился на 100 процентов с 2017 по 2018 год, составив 3 миллиона евро. Что касается 2019-го, объем охватываемых ВСП+ товаров, импортированных из Кыргызстана в ЕС, достиг 4,1 миллиона евро, включая 1,7 миллиона евро по фруктам и орехам, а также цедру цитрусовых или дынь. Отмечу, что ВСП+ может охватывать лишь небольшую часть двусторонней торговли, но она является динамичной частью товарооборота.

Рынок Европейского союза очень большой — 450 миллионов потребителей. Все зависит от кыргызских компаний, насколько хорошо они используют этот рыночный потенциал, включая возможности ВСП+. Для этого мы организовали несколько технических миссий из ЕС с целью помочь местным партнерам в адаптировании к требованиям ВСП+.