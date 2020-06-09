Эдуард Ауэр о юбилее европейской интеграции, Брексите и общности ЕС и ЕАЭС

Посол Европейского союза в Кыргызстане Эдуард Ауэр дал большое интервью 24.kg. Он рассказал, как развивалась европейская интеграция, как изменил ЕС Брексит и о том, как повлияет происходящее на отношения Евросоюза и КР.

— В этом году ЕС отмечает 70-летний юбилей. Каких результатов достиг союз за это время?

— История Европейского союза началась 9 мая 1950 года, когда министр иностранных дел Франции Робер Шуман предложил создать европейское объединение угля и стали. Европа всеми силами старалась преодолеть опустошительные последствия Второй мировой войны. Чтобы предотвратить повторение таких ужасных войн, европейские правительства пришли к выводу: объединение производства угля и стали сделает войну между историческими соперниками — Францией и Германией — «не просто немыслимой, но и материально невозможной».

Именно это предшествовало декларации Шумана, которая стала первой вехой на пути европейской интеграции.

Сегодня Евросоюз является самым успешным интеграционным проектом в истории. Он объединяет 27 государств с 450 миллионами граждан под общим европейским флагом и общими ценностями демократии, солидарности, мира, равенства, верховенства права, уважения прав человека и свободы. Мирное сосуществование и история ЕС получили высокую оценку во всем мире. В 2012-м Европейский союз удостоен Нобелевской премии мира за продвижение целей мира, примирения, демократии и прав человека в Европе.

— В чем плюсы нахождения стран в ЕС?

— Евросоюз не имеет внутренних границ, что позволяет его гражданам жить, учиться или работать в любой точке объединения. Единый европейский рынок является крупнейшим в мире с прозрачными правилами и положениями.

ЕС является крупнейшим торговым блоком и одним из самых открытых объединений подобного рода. Эдуард Ауэр

Кроме того, Европейский союз стал крупнейшим донором и партнером по развитию для многих государств мира. Союз зарекомендовал себя в качестве крупного международного игрока, способствующего миру, экономическому развитию, демократии и переходу к зеленой экономике во всем мире.

— Как сказалась пандемия коронавируса на Евросоюзе?

— Европейский союз, как и все страны и блоки по всему миру, столкнулся с различными вызовами. Пандемия оказала влияние на свободное передвижение людей в ЕС. Но сейчас спасение жизней является наиболее важной миссией для всех государств мира.

Трудности и вызовы лишь делают нас сильнее. Эдуард Ауэр

Все страны Евросоюза, институты и банки развития союза объединили усилия для борьбы с пандемией COVID-19 через подход Team Europe. Это специализированный пакет поддержки в размере 20 миллиардов евро, призванный помочь нашим партнерам во всем мире.

— Каким образом повлиял или повлияет Брексит на ЕС?

— Брексит стал печальным моментом для многих граждан Европы и Великобритании. Тем не менее мы всегда уважали суверенное решение 52 процентов британских избирателей, а сейчас с нетерпением ждем начала новой главы в наших отношениях. Благодаря соглашению о выходе из состава Европейского союза, которое предусматривает переходный период, по крайней мере до конца 2020 года, Великобритания будет продолжать участвовать в Таможенном союзе ЕС и Едином рынке и применять законодательство союза, даже не будучи его государством-членом. В течение этого периода Великобритания продолжит соблюдать международные соглашения Евросоюза.

Это соглашение сводит к минимуму ущерб для наших граждан, предприятий, государственных администраций до конца переходного периода.

— Получается, что изменения будут только в 2021-м?

— Не совсем. Переходный период создает определенную степень преемственности. Однако уже есть существенные изменения. С выходом из ЕС Великобритания официально вышла из сотен международных соглашений, заключенных союзом или от его имени, в интересах его стран-участниц по различным вопросам, таким как торговля, авиация, рыболовство или сотрудничество в мирном использовании атомной энергии.

Повторюсь, в основе проекта Европейского союза лежит идея, что мы сильнее вместе. Брексит не меняет этого, и мы будем продолжать продвигать проект с 27 оставшимися членами ЕС. Эдуард Ауэр

Что касается Великобритании, она останется близким партнером и единомышленником Евросоюза, как, например, Швейцария или Норвегия.

— Как Брексит скажется на отношениях Кыргызстана с ЕС?

— Брексит не оказал влияния на двустороннюю повестку дня Евросоюз — Кыргызстан. Мы продолжаем диалог и сотрудничество на многих уровнях и во многих областях. Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве, парафированное в июле 2019 года, еще больше упрочит наше взаимодействие.

— Есть ли что-то общее между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом? Может ли опыт ЕС быть полезным для успешной евразийской интеграции?

— Как Европейский союз, так и Евразийский экономический союз, — амбициозные интеграционные проекты, одной из стратегических целей которых является улучшение жизни простых людей.

Европа строилась на принципах сотрудничества как внутри своих границ, так и с нашими соседями. Эдуард Ауэр

Мы хотим сохранить это в качестве основного принципа нашей политики. Евросоюз является сторонником региональной интеграции во всех регионах мира, но его поддержка основана на свободном выборе государств-участников и уважении международного права, включая уважение международных границ.

— А возможно ли взаимодействие ЕС и Евразийского союза?

— Развитие отношений между ЕС и ЕАЭС остается долгосрочной перспективой и зависит от политического решения стран Евросоюза. Сейчас Европейская комиссия поддерживает контакты на техническом уровне с Евразийской экономической комиссией в областях, где ЕАЭС возложил на себя обязательства от имени своих членов.

Надеемся, что это смогло бы решить практические проблемы, облегчить понимание в отношении вопросов регулирования и ускорить сближение регулирующих органов в таких областях, как технические регламенты, защита прав интеллектуальной собственности, механизмы защиты торговли, таможенные вопросы или санитарные и фитосанитарные вопросы. Все это в интересах людeй.

Во второй части интервью читайте об отношениях Кыргызстана и Европейского союза.