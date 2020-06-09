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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкек из Ирана вернулись трое кыргызстанцев

В Бишкек из Ирана вернулись трое кыргызстанцев. Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

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По его данным, граждане прилетели чартерным авиарейсом иранской авиакомпании Kish Airlines в международный аэропорт Алматы. Оттуда их на специальном транспорте вывезли в Бишкек.

Отмечается, что прибывших в установленном порядке поместят в обсервацию для прохождения соответствующих медицинских процедур.

«Работа по поиску возможных маршрутов возвращения домой граждан Кыргызстана, находящихся за рубежом, проводится на постоянной основе», — заключили в МИД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155266/
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