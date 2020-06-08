Средние учебные заведения смогут самостоятельно выбрать вид отбора абитуриентов

Министерство образования и науки разработало порядок приема в образовательные организации среднего профессионального образования в условиях чрезвычайной ситуации/чрезвычайного положения или карантина. Соответствующий проект постановления правительства ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, в условиях введенных в Кыргызстане режимов чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения с 16 марта 2020 года учебный процесс для студентов всех форм обучения был организован с применением дистанционных образовательных технологий.

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Ведомство предлагает включить норму, позволяющую организовать прием абитуриентов в онлайн-режиме (подача документов, проведение вступительных испытаний, зачисление и другое).

При этом Минобразования предлагает новшество, по которому учебное заведение сможет по своему усмотрению выбрать один из видов проведения конкурсного отбора абитуриентов: вступительные испытания в онлайн-режиме или конкурс по сумме среднего балла аттестата о среднем общем образовании или свидетельства об основном среднем образовании.

«Принятие проекта постановления позволит провести приемную кампанию в средние профессиональные учебные заведения в установленные сроки, а также избежать массового скопления абитуриентов при сдаче вступительных испытаний и рисков, связанных с распространением коронавируса», — отметили в ведомстве.

Ранее ведомство сообщило, что разработало специальную программу, которая позволит выпускникам подать документы на поступление в вузы в электронном формате — удаленно.