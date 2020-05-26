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Общество

Выпускники школ Кыргызстана смогут поступить в вузы удаленно

Прием абитуриентов в вузы республики начнется 20 июля. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова.

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Она напомнила, что министерство отменило выпускные экзамены для учащихся 9-х и 11-х классов. Специально созданная государственная комиссия выставит экзаменационные оценки, исходя из общих достижений учащихся. «Общереспубликанское тестирование пройдет 21-25 июня, результаты выпускники получат 13-19 июля», — отметила она.

Надира Джусупбекова добавила, что министерство разработало специальную программу, которая позволит выпускникам подать документы на поступление в электронном формате. «Абитуриент, находясь дома, может подать талоны в любой вуз, в котором он хочет обучаться», — сказала она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153813/
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