Улугбек Ормонов предлагает не начислять проценты по кредитам в период ЧС

Депутат Улугбек Ормонов предлагает не начислять проценты по кредитам в период действия режима чрезвычайной ситуации. Как он заявил 24.kg, эта мера поможет поддержать бизнес.

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По словам нардепа, объявленные кабмином каникулы по возврату ссуд вряд ли полноценно помогут предпринимателям реанимировать бизнес.

«Надо, чтобы аннулированы были проценты, которые начислялись весь этот период и до конца режима ЧС, чтобы никакая дополнительная пеня не накидывалась. Поймите, предприниматели только возобновили работу с 24 мая, кто-то — с 21 или 1 мая, но все равно, считайте, два месяца их объекты простаивали. А у всех бизнесменов кредиты, и их надо возвращать», — отметил он.



Каникулы — это, конечно, хорошо, но это полумера. Надо, чтобы банки не начисляли проценты. Улугбек Ормонов

«К тому же режим ЧС еще действует, а ставка капает. Это предложение я и еще группа депутатов направили в правительство», — сказал он.

Парламентарий добавил, что также предлагает проработать вопрос о реструктуризации штрафной пени по налоговой задолженности.